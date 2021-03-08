British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile gerçekleşen WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul sona erdi.

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-7 Mart'ta dijital olarak düzenlendi.

5 Mart'ta WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın açılış konuşmaları ile başlayan WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da "Şehirde Kadın Olmak" teması ele alındı.

Festival, 3 günde 100 bini aşkın izlenmeye ulaştı.