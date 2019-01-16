Son Dakika Haberleri: Wozniacki ve Federer İkinci Turda Zorlanmadı

Wozniacki ve Federer İkinci Turda Zorlanmadı

1 saat önce

Sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Roger Federer ve Caroline Wozniacki rakiplerine set vermeden isimlerini 3. tura yazdırdı.

Wozniacki ve Federer İkinci Turda Zorlanmadı, System.String[]
Sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Roger Federer ve Caroline Wozniacki rakiplerine set vermeden isimlerini 3. tura yazdırdı.

Avustralya'da devam eden ve sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık'ta mücadeleler tek erkekler ve tek kadınlar müsabakalarıyla sürüyor. Son şampiyon İsviçreli raket Roger Federer, ikinci turda mücadele ettiği Daniel Evans'ı 7-6, 7-6, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve 3. tura yükselmeyi başardı. Federer, İngiltereli rakibi Evans'ı set vermeden geçerken maç toplamda 2 saat 35 dakika sürdü.

Wozniacki de 3. turda

Avustralya Açık'ta tek kadınlar kategorisinde Caroline Wozniacki, rakibi Johanna Larsson'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Son şampiyon Wozniacki, İsveçli rakibi Larsson'a setlerde 6-1 ve 6-3'lük üstünlük sağlarken, müsabaka toplam 66 dakika sürdü.

Öte yandan geçen sezon Wimbledon'da final oynayan ve Avustralya Açık'a da 6 numaralı seri başı olarak katılan Hırvat tenisçi Marin Cilic, ikinci turda Melbourne Arena'da karşılaştığı rakibi Mackenzia McDonald'ı 7-5, 6-7, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti ve ismini 3. tura yazdıran bir diğer tenisçi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Spor
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