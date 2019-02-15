Son Dakika Haberleri: Wp: ABD'de Ftc ile Facebook Kişisel Mahremiyeti Konuşuyor

Wp: ABD'de Ftc ile Facebook Kişisel Mahremiyeti Konuşuyor

1 saat önce

Washignton Post gazetesinin haberine göre, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile Facebook, "kişisel mahremiyet ihlalleri" konusunda görüşmeler yapıyor.

Wp: ABD'de Ftc ile Facebook Kişisel Mahremiyeti Konuşuyor, System.String[]
Washignton Post gazetesinin haberine göre, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile Facebook, "kişisel mahremiyet ihlalleri" konusunda görüşmeler yapıyor.

Habere göre, FTC ile Facebook arasındaki müzakelerede, kişisel mahremiyet ihlalleri nedeniyle, FTC'nin bugüne kadar bir teknoloji şirketine verebileceği en büyük cezayı da içeren bir uzlaşma üzerinde duruluyor.

Washignton Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, henüz bir uzlaşma çıkmayan müzakereler sonucunda varılması beklenen anlaşma, Facebook'un iş yapma şeklinde değişiklikler yapmasına ilişkin zorunlulukları da içerebilecek.

FTC, Facebook'un 87 milyon kullanıcının  bilgilerini uygun olmayan şekilde İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cabridge Analytica ile paşlaşmasını soruşturuyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:10 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Ekonomi
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