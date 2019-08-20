Son Dakika Haberleri: WP-Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde
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WP-Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde

33 dakika önce

Beyaz Saray, "olası yavaşlama" karşısında ekonomiyi canlandırmak için "maaşlardan kesilen vergide geçici indirimi" değerlendiriyor.

WP-Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde, System.String[]
Beyaz Saray, "olası yavaşlama" karşısında ekonomiyi canlandırmak için "maaşlardan kesilen vergide geçici indirimi" değerlendiriyor.
Washington Post gazetesine konuşan, üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, maaşlardan kesilen vergilerle ilgili görüşmelerin ilk aşamalarda olduğunu ve yetkililerin Kongre'yi bir indirimi resmi onaya sevk etmeye karar vermediğini söyledi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da Pazartesi günü, "Amerikan halkı için daha fazla vergi indiriminin kesinlikle masada" olduğunu belirtmiş, ancak ücretlerden kesilen vergilerin düşürülmesinin bu aşamada dikkate alınmadığını vurgulamıştı.
Kudlow, ABD ekonomisi için ufukta bir resesyonun görünmediğini savunarak, "Tüketiciler çalışıyorlar. Ücretleri artıyor. Harcıyorlar ve tasarruf ediyorlar" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro da ABD ekonomisindeki "iyi" dinamiklerin yatırımcıları paralarını ABD'ye getirmeleri yönünde cesaretlendirdiğini savundu ve ekledi:
"Dünyadaki en güçlü ekonomiye sahibiz ve para bizim hisse senedi piyasamız için buraya geliyor. Para, bizim tahvil piyasamızdan getiri elde etmek için buraya geliyor."
Milyonlarca ABD çalışanı, yaşlılar için Medicare sağlık sigortası programını ve emekliler için gelir ödemeleri sağlayan sosyal güvenliği finanse etmek için maaşlarından vergi ödüyorlar.


Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:44 Kaynak: DHA
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