WPP, Kantar hisselerinin yüzde 60'ını Bain Capital'e satacak
10 saat önce
Reklam firması WPP Grup, alt kolu olan veri analiz şirketi Kantar'ın hisselerinin yüzde 60'ını yatırım şirketi Bain Capital'e yaklaşık olarak 3.1 milyar dolar karşılığında satacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:59 Kaynak: DHA
– Reklam firması WPP Grup, alt kolu olan veri analiz şirketi Kantar'ın hisselerinin yüzde 60'ını yatırım şirketi Bain Capital'e yaklaşık olarak 3.1 milyar dolar karşılığında satacağını duyurdu.
Şirketin kasasına vergiler dahil 4 milyar dolar, vergisiz olarak ise 3.1 milyar dolar gerçekleşek satıştan elde ettiği gelirin yüzde 60'yla borçlarını kapatacağını ve geri kalan kısmını da hissedarlarına paylaştıracağını duyurdu. İşlemlerin 2020'de sona ermesi bekleniyor.
WPP CEO
'su Mark Read, "Bain Capital ile birlikte ileriye bakarak ve tüm enerjimizi kullanarak çalışıyoruz. Kantar'ın iş partneri ve hissedarı olarak, müşterilerimiz verdiğimiz hizmetleden yararlanırken büyümeye devam edeceğiz" dedi.
- İstanbul
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi "Beni taciz etti" deyip başına odunla vurup öldürdü, cesedi de tavana astı Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi