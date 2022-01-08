WRC 7 sistem gereksinimleri

Ralli oyunları dendiği zaman akla gelen oyun serilerinden biri olan WRC 7'nin sistem gereksinimleri neler? WRC 7 kaç GB? İşte detaylar...
WRC'nin 13 rallisinde ve uygun biçimde yeniden hazırlanan ortamlarında yarış. Şampiyonalardaki en iyi sürücüleri yeni arabalarında direksiyona geçirip bünyende topla. Kendi kendine ya da çevrim içi olarak Epic Stages'ta yarış, haftalık zorlu görevlere meydan oku ve WRC'yi bir profesyonel gibi yaşa!
WRC 7'yi oynayabilmeniz için 19 GB boş kullanılabilir alan gerekmektedir.
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