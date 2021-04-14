WRC 9 için Steam'de son sayımlar! - Son Dakika
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WRC 9 için Steam'de son sayımlar!

14.04.2021 11:25
WRC 9 için Steam'de son sayımlar!

WRC 9, Steam platformuna geliyor. 16 Eylül'de gelmesi beklenen WRC 9 oyunseverleri oldukça heyecanlandırmış durumda. Kullanıcılar dört gözle Steam'e gelmesini bekliyor.

WRC 9, 16 Eylül'de Steam platformuna geliyor. Heyecanla beklenen gelişem sonunda oyunseverlere duyuruldu ve Steam'e gelmesi önemli bir gelişme oldu.

WRC 9 World Rally Championship PC plaftomu için Eylül 2020'de Epic Games Store üzerinden çıkışını yapmıştı. Bunun yanı sıra Epic Games Store süreli özel anlamasının bitmesiyle beraber oyun Steam platformuna eklenecek.

Yayıncılığını Nacon'un yaptığı ve geliştiriciliğini KT Racing'in ele aldığı WRC 9 FIA World Championship 16 Eylül 2021'de Steam'deki yerini alması bekleniyor.

WRC 9 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i3-2100/ AMD FX-4350
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 650/ AMD Radeon HD 5870
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-6700/ AMD Ryzen 5 1600X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 590
  • VRAM: 6 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX uyumlu
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