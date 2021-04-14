WRC 9, 16 Eylül'de Steam platformuna geliyor. Heyecanla beklenen gelişem sonunda oyunseverlere duyuruldu ve Steam'e gelmesi önemli bir gelişme oldu.
WRC 9 World Rally Championship PC plaftomu için Eylül 2020'de Epic Games Store üzerinden çıkışını yapmıştı. Bunun yanı sıra Epic Games Store süreli özel anlamasının bitmesiyle beraber oyun Steam platformuna eklenecek.
Yayıncılığını Nacon'un yaptığı ve geliştiriciliğini KT Racing'in ele aldığı WRC 9 FIA World Championship 16 Eylül 2021'de Steam'deki yerini alması bekleniyor.
Minimum
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
Önerilen
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
Son Dakika › Gamegar › WRC 9 için Steam'de son sayımlar! - Son Dakika