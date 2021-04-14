WRC 9 için Steam'de son sayımlar!

WRC 9, 16 Eylül'de Steam platformuna geliyor. Heyecanla beklenen gelişem sonunda oyunseverlere duyuruldu ve Steam'e gelmesi önemli bir gelişme oldu.

WRC 9 World Rally Championship PC plaftomu için Eylül 2020'de Epic Games Store üzerinden çıkışını yapmıştı. Bunun yanı sıra Epic Games Store süreli özel anlamasının bitmesiyle beraber oyun Steam platformuna eklenecek.

Yayıncılığını Nacon'un yaptığı ve geliştiriciliğini KT Racing'in ele aldığı WRC 9 FIA World Championship 16 Eylül 2021'de Steam'deki yerini alması bekleniyor.

WRC 9 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-2100/ AMD FX-4350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 650/ AMD Radeon HD 5870

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir