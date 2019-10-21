WSEF Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Günaydın atandı

Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın, Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu'nda (WSEF) genel başkan yardımcılığına atandı.

Türkiye Escrima Kali Federasyonunda gazetecilere açıklama yapan Günaydın, WSEF Genel Başkan Yardımcılığına atanmasından dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Arnis kali escrimanın Filipinlerin milli sporu olduğunu belirten Günaydın, "Bana Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkelerin sorumluluğunu verdiler, ayrıca 8. Grand Master'a terfim yapıldı." dedi.

Günaydın, görevini en iyi şekilde yürütmeye çalışacağını belirterek, "Diğer ülkelerle devamlı iletişim halinde olacağım. İnşallah çok güzel şeyler olacak." dedi.

Günaydın, federasyon tarafından çeşitli ülkelerde özel birliklere eğitim verilmesi için kendisine yetki verildiğini sözlerine ekledi.