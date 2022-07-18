Wsj: ABD Nüfusunun Çoğu Kovid-19 Seviyesinin Yüksek Olduğu Bölgelerde Yaşıyor - Son Dakika
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Wsj: ABD Nüfusunun Çoğu Kovid-19 Seviyesinin Yüksek Olduğu Bölgelerde Yaşıyor

18.07.2022 17:24
Wsj: ABD Nüfusunun Çoğu Kovid-19 Seviyesinin Yüksek Olduğu Bölgelerde Yaşıyor

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD nüfusunun yarısından fazlası şu anda Kovid-19 seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yaşıyor ve insanlara kapalı kamusal ortamlarda maske takmaları tavsiye ediliyor.

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD nüfusunun yarısından fazlası şu anda Kovid-19 seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yaşıyor ve insanlara kapalı kamusal ortamlarda maske takmaları tavsiye ediliyor. Haberde, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine dayanılarak, nüfusun yüzde 54'ünü oluşturan ABD ilçelerinin kabaca yüzde 35'inin "Kovid-19 seviyesi yüksek topluluk" düzeyi gösterdiği kaydedildi. Bu, bir hafta öncesine göre yüzde 14,8'lik bir artışa işaret ediyor. Bir ilçe yüksek düzeyde bir riske maruz kaldığında CDC'nin yönlendirmesi, enfeksiyonun yayılmasını sınırlamaya çalışmanın bir yolu olarak kapalı kamu ortamlarında ve toplu taşıma araçlarında maske takılması şeklinde oluyor. Son derece bulaşıcı olan BA.5 alt varyantı ABD'de hızla yayıldığı için, enfeksiyonlarda ve ilgili hastane başvurularında artış görülen ilçelerin oranı da yükseliyor.

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Kaynak: Xinhua

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