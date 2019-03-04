Son Dakika Haberleri: Wsj: ABD ve Çin Ticaret Anlaşması 27 Mart Dolayında İmzalanabilir

Wsj: ABD ve Çin Ticaret Anlaşması 27 Mart Dolayında İmzalanabilir

1 saat önce

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeye bağlı olarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet başkanı Xi Jinping, olası bir anlaşmayı 27 Mart dolayında düzenlenecek bir görüşme sırasında imzalayabilirler.

Wsj: ABD ve Çin Ticaret Anlaşması 27 Mart Dolayında İmzalanabilir, System.String[]
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeye bağlı olarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet başkanı Xi Jinping, olası bir anlaşmayı 27 Mart dolayında düzenlenecek bir görüşme sırasında imzalayabilirler.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında aylardır süren ticaret savaşına son verebilmek için, iki ülkeden heyetler bir süredir Washington ve Pekinh'de görüşmeler yapıyor.

The Wall Street hasberine göre, ABD yönetiminden yetkililer, Trump ve Xi'nin Florida'da önümüzdeki haftalarda yapılacak bir zirvede anlaşmaya "varmalarını" beklediklerini söylediler. Görüşmelere yakın bir kaynağa dayahdırılan haberde, zirve için tarih belirlenmemiş olsa da, 20 ile 30 Mart arasında bir tarih üzerinde durulduğu belirtildi.

ABD kaynakları, Washington ve Beijing'in Çin'in tarım, enerji ve mamul ürün alımlarını artırma taahhüdü

ve ayrıca yapısal politika değişikliklerine ilişkin altı anlaşmayı da içeren, zorlayacak mekanizma dışındaki meselelerle ilgili anlaşmaya yakınlaşıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

27 Mart, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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