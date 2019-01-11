Son Dakika Haberleri: Wsj: Apple 2019'da Üç Yeni İphone Piyasaya Sürecek

Wsj: Apple 2019'da Üç Yeni İphone Piyasaya Sürecek

1 saat önce

– Önde gelen teknoloji şirketi Apple, XR modelindeki düşük satış rakamlarına rağmen, 2019'de üç yeni iPhone modeli piyasaya sürecek.

Wsj: Apple 2019'da Üç Yeni İphone Piyasaya Sürecek, System.String[]
– Önde gelen teknoloji şirketi Apple, XR modelindeki düşük satış rakamlarına rağmen, 2019'de üç yeni iPhone modeli piyasaya sürecek.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Apple söz konusu akıllı telefonlarla yeni kamera özellikleri tanıtacak. En pahalı modelin üç, diğer iki modelin de iki kameraya sahip olacağı belirtilirken, şirket ayrıca LED ekranlar yerine 2020'de yeni modellerinde OLED ekranları tercih edecek.

Ocak ayının başında Apple yatırımcılara 2019'un ilk çeyreğinde şirketin piyasadaki öncülüğü kapsamında uyarıda bulunurken açıklamada şirket, ilk çeyrekte 84 milyar dolar düzeyinde gelir beklediğini duyurdu. Söz konusu beklenti, şirketin bir önceki 89-93 milyar dolar aralığındaki tahmininin altında olurken, söz konusu düşüşte Çin'deki iPhone satışlarının düşmesi gibi çeşitli etkenler olduğunu belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Wall Street Jurnal Gazetesi, Söz, Apple, Ekonomi
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