Wsj: Apple ve Goldman Sach İphone Uyumlu Kredi Kartı Üzerinde Çalışıyor
1 saat önce
– ABD merkezli teknoloji devi Apple ve yatırım bankası Goldman Sachs, iPhone'larla eşleştirilecek yeni bir kredi kartı üzerinde çalışıyor.
– ABD
merkezli teknoloji devi Apple
ve yatırım bankası Goldman Sachs
, iPhone'larla eşleştirilecek yeni bir kredi kartı üzerinde çalışıyor. The Wall Street Journal
'da yer alan habere göre, şirketlerin söz konusu kredi kartlarını bu yılın ilkbahar aylarında piyasaya sürebileceği belirtilirken, iki şirketin çalışanlarına deneme çalışmaları kapsamında gelecek haftalarda kartları verilecek.
Habere göre, geliştirilen kredi kartlarının yanında Apple'ın Wallet uygulaması da düzenlenerek, harcama hedefleri, ödül takibi ve bakiye yönetimi gibi yeni güncellemelerle geliştirecek.
Geçen yılın Mayıs ayında yayımlanan haberlerde, Apple'ın Barclays ile ödül kartı işbirliğini bozarak Goldman Sachs işbirliğiyle, Apple Pay
markası altında yeni bir kredi kartı piyasaya süreceği iddia edilmişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:27 Kaynak: DHA
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