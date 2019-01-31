Wsj: Çin Trump - Xi Görüşmesinin Şubat'ta Yapılmasını İstedi

– Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD ve Çin ticari görüşmelerine öncülük etmek üzere Washington'a giden Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir görüşmenin Şubat ayında yapılmasını istedi.

– Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD ve Çin ticari görüşmelerine öncülük etmek üzere Washington'a giden Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir görüşmenin Şubat ayında yapılmasını istedi.



Haberde, Çin'in söz konusu görüşmenin, Trump'ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile Hainan kentinde yapacağı görüşmenin ardından yapılmasını talep ettiği belirtildi.



Gün içinde Trump ile görüşecek olan Liu'nun ABD Ticaret Yetkilisi Robert Lighthizer'e, Çin'in ABD tarım ürünleri satın alması ve imalat ve finansal hizmet sektörlerini ABD'ye açmayı içeren bazı imtiyazlar verdiği öne sürüldü.



Söz konusu haberin yayınlanmasından önce resmi Twitter hesabında Trump, iki ülke arasında olası bir anlaşmanın, "arkadaşı" Jinping ile görüşmeden olmayacağını söylemişti. En son Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelen liderler, iki ülke arasındaki ticaret savaşına 90 günlük ara verme kararı almış ve ABD, 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uygulamayı düşündüğü ek gümrük vergilerini ertelemişti. - İstanbul

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