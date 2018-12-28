Son Dakika Haberleri: Wsj: Ico'ların Yüzde 15'inden Fazlasında "Tehlike Sinyali" Var

Wsj: Ico'ların Yüzde 15'inden Fazlasında "Tehlike Sinyali" Var

37 dakika önce

– Wall Street Journal'ın yaptığı bir araştırmaya göre, ICO'lar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halk Arzı) yoluyla fon toplayan kripto para birimleri projelerinin yüzde 15'inden fazlasında "tehlike sinyalleri" olduğunu ortaya koydu.

Wsj: Ico'ların Yüzde 15'inden Fazlasında
Wall Street Journal'ın yaptığı bir araştırmaya göre, ICO'lar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halk Arzı) yoluyla fon toplayan kripto para birimleri projelerinin yüzde 15'inden fazlasında "tehlike sinyalleri" olduğunu ortaya koydu.

Wall Street Journal'ın 2017 ve 2018 yıllarında piyasaya sürülen 3,300 adet ICO'nun tanıtım yazısını incelediği araştırmada, 513 projenin "bilgi hırsızlığı, proje destekçilerinin kimliklerini yanlış gösterme ve gerçekçi olmayan vaatlerde bulunma" gibi olumsuzluklar içerdiğini gösterdi.

Araştırma kapsamında yaklaşık 10 bin cümlenin birden fazla kez kullanıldığını ortaya koyan araştırmacılar, gerçekçi olmayan vaatleri belirlemek için "yüksek getiri" gibi kritik piyasa terimlerini aradı. Sonuçlarda ayrıca, tehlike sinyaline sahip olduğu belirlenen 513 tanıtım yazısından 30'unun, düzenlemeler kapsamında inceleme altında olduğu ve yaklaşık 200'ünün internet sitelerine erişim sağlanamadığı da eklendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:08 Kaynak: DHA

Wall Street Jurnal Gazetesi, Ekonomi
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