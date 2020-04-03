WSJ-OPEC+ üretimde 6 milyon varil kısıntıyı görüşecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ın küresel arzı günde 6 milyon varil azaltmayı değerlendiriyor.

The Wall Street Journal'ın Cuma günü yayımladığı habere göre, OPEC üyeleri, bunun üzerinde kesinti yapılacaksa OPEC+ Grubu dışındaki üreticilerin de buna katılması gerektiğini belirtiyor.

Rusya'da yayımlanan haberlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu önümüzdeki hafta toplanabilir.