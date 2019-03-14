Son Dakika Haberleri: Wsj: Softbank Uber'in Sürücüsüz Araç Girişimine 1 Milyar Dolar Yatırım Yapabilir

Wsj: Softbank Uber'in Sürücüsüz Araç Girişimine 1 Milyar Dolar Yatırım Yapabilir

29 dakika önce

– Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi SoftBank Group, ABD merkezli uluslararası ulaşım şirketi Uber'in sürücüsüz araç departmanına 1 milyar dolar yatırım yapabilir.

Wsj: Softbank Uber'in Sürücüsüz Araç Girişimine 1 Milyar Dolar Yatırım Yapabilir, System.String[]
Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi SoftBank Group, ABD merkezli uluslararası ulaşım şirketi Uber'in sürücüsüz araç departmanına 1 milyar dolar yatırım yapabilir.

The Wall Street Journal'ın "konuyla ilgili bilgisi olan kişilere" dayandırdığı habere göre, gelecek ay varılabilecek olan anlaşma kapsamında SoftBank Vision Fund ve en az biri araba üreticisi olmak üzere diğer yatırımcıların, söz konusu departmanda 5 ila 10 milyar dolar değerinde azınlık hissesine sahip olacağı öne sürüldü.

Uber'in bu yıl içinde yapacağı 120 milyar dolar değerindeki halka arzının, sürücüsüz araç girişiminin ihtiyacı olan finansal desteği sağlayabileceği belirtilirken, otonom sürüş teknolojisinin ayrıca şirkete potansiyel yatırımcı çekebileceği de öngörülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:37 Kaynak: DHA

Japonya, Uber, Ekonomi
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