WTA Başkanı Steve Simon'dan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Women Tennis Association (Kadınlar Tenis Birliği) Başkanı ve CEO'su Steve Simon, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin inşaatının tamamlanmasından dolayı bir mektup yazarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kadınlar Tenis Birliği (Women Tennis Association) Başkanı ve CEO'su Steve Simon, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, İstanbul Tenis Merkezi'nin inşaatını tamamlanmasından dolayı, yazdığı mektupla teşekkürlerini iletti. İstanbul'da yapımı tamamlanan İstanbul Teniz Merkezi'nin uluslararası tenis için çok önemli destinasyonlardan birisi olduğunu söyleyen Simon, mektubunda uzun yıllar başarılı bir ortaklığa sahip olmaya devam etmeyi umduklarını sözlerine ekledi. Steve Simon, Türkiye Tenis Federasyonu aracılığıyla gönderdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"WTA adına, yenilenmiş İstanbul Tenis Merkezi'nde ilk tenis şampiyonasını gerçekleştirdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Fotoğraflar etkinlik öncesinde ve sırasında benimle paylaşıldı ve harika göründüğünü ifade etmeliyim. Ayrıca, anladığım kadarıyla mükemmel bir konumda olan yeni iyileştirilmiş tesis hakkında çok olumlu geri bildirimler aldım.

Bu zorlu zamanlarda bir faaliyet düzenlemek önemli bir girişimdir ve siz ve ekibinizin bu mükemmel başarı ile ilgili gurur duymanızı içtenlikle umuyorum. Hem oyuncuların hem de WTA ekibinin tenise dönüşün bir parçası olarak İstanbul'da olmaktan çok memnun olduklarını ve emeklerinizden dolayı harika bir deneyim yaşadıklarını biliyorum.

Bana yazmış olduğunuz mektubunuzda tenisin Türkiye'deki geleceği ile ilgili tutkularınızdan bahsetmiştiniz. Bu yeni tesisin; uluslararası tenis için nasıl yıllık destinasyonlardan biri olabileceğini görebiliyorum. Umarım kadın tenisine desteğiniz devam eder ve Türkiye'de tenis için hedeflerinize ulaşırsınız.

Çabalarınız için teşekkür eder, bu güzel yeni tesisi inşa ettiği için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na özel teşekkürlerimizle tüm İstanbul ekibine teşekkür ederiz. Umarım uzun yıllar başarılı bir ortaklığa sahip olmaya devam ederiz." - İSTANBUL