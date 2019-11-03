WTA Finalleri'nin şampiyonu Barty

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen 2019 WTA Finalleri'ni, 8 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty kazandı.



Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 49. WTA Finalleri'nin galibi, son şampiyon Ukraynalı Elina Svitolina ile Avustralyalı Ashleigh Barty arasındaki maçla belirlendi.

23 yaşındaki Barty, 6-4 ve 6-3'lük setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı. Bu yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam zaferini elde eden Barty, böylece WTA Finalleri'nde de ilk şampiyonluğuna uzandı.

Sezonu kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde noktalayan ilk Avustralyalı tenisçi unvanını alan Barty, bu yıl 4'üncü, kariyerin ise 7. tekler şampiyonluğuna imza attı.