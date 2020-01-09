WTA İstanbul, yeniden takvime dahil edildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor WTA İstanbul, yeniden takvime dahil edildi! - Son Dakika Spor

WTA İstanbul, yeniden takvime dahil edildi!

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul'un 20-26 Nisan'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

WTA İstanbul, yeniden takvime dahil edildi!, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul'un 20-26 Nisan'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacağı belirtildi.


İlk olarak 2005'te toprak kortta düzenlenmeye başlanan ve ABD'li Venus Williams'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan İstanbul'daki WTA turnuvası, 2009'dan sonra sert kortta oynanmıştı. Çağla Büyükakçay, 2016'da tekrar toprak kortta gerçekleştirilmeye başlayan turnuvada zafere ulaşarak teklerde WTA şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın tenisçi olmuştu.


2011-2013 yıllarında WTA Finalleri'ne de ev sahipliği yapan İstanbul, geçen yıl ekim ayında açıklanan WTA'in 2020 takviminde yer almamıştı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Amerika Birleşik Devletleri, Venus Williams, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi
Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı ABD Başkanı Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı Açıklaması

Son Dakika Haberleri
19:30 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
19:27 Tahkim Kurulu'ndan son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika Spor
19:24 Ryan Babel Hollanda'ya gitti - Son Dakika Spor
19:15 Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim: 2-2 - Son Dakika Spor
19:11 Hazırlık maçı: MKE Ankaragücü: 0 - Keçiörengücü: 1 - Son Dakika Spor
18:32 Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti - Son Dakika Spor
18:26 Ryan Babel, İstanbul'dan ayrıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:34:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: WTA İstanbul, yeniden takvime dahil edildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]