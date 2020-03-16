WTA turnuvaları ertelendi! İstanbul... - Son Dakika
Son Dakika Spor WTA turnuvaları ertelendi! İstanbul... - Son Dakika Spor

WTA turnuvaları ertelendi! İstanbul...

6 saat önce

WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

WTA turnuvaları ertelendi! İstanbul..., System.String[]

WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.


Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

İstanbul, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:58 
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