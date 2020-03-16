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WTA turnuvaları ertelendi! İstanbul...
6 saat önce
WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.
WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:58
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