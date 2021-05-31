wtcN ödüllü fragmovie yarışması düzenliyor! - Son Dakika

Twitch dünyasının sevilen isimlerinden Ferit'' Karakaya, dün gerçekleştirdiği yayın sırasında kendisinin en iyi Valorant vuruşlarından derlenecek fragmovie yarışması düzenleyeceğini açıklamıştı. VCT Masters Reykjavík büyük final mücadelelerini izlerken maç aralarında beğendiği yabancı youtube kanallarının Valorant editlerini gösterdiği esnada bu tarz bir etkinlik düzenleyeceğini belirtmişti. İşte yarışmanın detayları Açıklaması