Wtech Akademi mezuniyet töreni online platformda gerçekleştirildi

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "DenizBank olarak eğitim programlarımızın da temelini oluşturan dijital dönüşüm konusunu hep 'olmak ya da olmamak' gibi gördük, meseleye böyle baktık. Dijital dönüşümde ıskalayan şirketlerin, sınıfın iyi çocukları olamayacağını, varlıklarını da sürdürme şanslarının hayli zayıf olduğunu biliyoruz." dedi.

Online platformda gerçekleştirilen Wtech Akademi mezuniyet töreninde konuşan Ateş, kurucu üyelerinden oldukları Wtech ile haziran ayında teknolojide uzmanlaşmış insan kaynağı kazandırmak üzere ilk eğitim sınıfını açtıklarını anımsattı.

Ateş, yerleştikleri kurumlara dijital dönüşüm alanında büyük katkı sağlayacağına yürekten inandıkları 54 gencin mezuniyetini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Uluslararası sertifikalarla mezun ettikleri bu gençlerin, geleceğin inovasyonlarının ve teknolojilerinin mimarları olacaklarını belirten Ateş, "DenizBank olarak eğitim programlarımızın da temelini oluşturan dijital dönüşüm konusunu hep 'olmak ya da olmamak' gibi gördük, meseleye böyle baktık. Çünkü teknolojilerin ciddi sıçramalarla ilerlediği, tarih sahnesinde 100 yıllık gelişmelerin 10 yıldan kısa sürelere indiği, makine zekasının insan zekası ile birleşeceği tekilliğe doğru yer aldığımız bir eşikte yer alıyoruz. Dijital dönüşümde ıskalayan şirketlerin, sınıfın iyi çocukları olamayacağını, varlıklarını da sürdürme şanslarının hayli zayıf olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Ateş, çok uzak olmayan gelecekte dijital kavramının artık kullanılmayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni normalimiz olduğundan birçok şeyin başında 'dijital' demeyeceğiz ama biz dijital olacağını bileceğiz. Bu anlayışla kendimizi ilk günden itibaren insan ve insan zekasının ürünü teknoloji arasında bir çöpçatan olarak konumlandırdık. Gelişime ve teknolojiye ne kadar adapte olursak o kadar fit ve çevik kalırız. Biliyorsunuz 'fit ve çevik olan da hayatta kalır' dedik. Hep inovatif baktık ve sektörümüzde özel işlere imza attık. 2004 sonunda verdiğimiz kararla 2005-2007'de uçtan uca tamamen web tabanlı ilk bankacılık sistemimizi kurduk. Şu anda yeni bir eşikten geçiyoruz. 'Mobil' dedik, onun üstüne de sistemlerimize baktık, bunlar eski düzen sistemler... Bunları microservice'lere ayırmak için kibernetik konteynerizasyon gibi metotlarla bunu başardık ve yine bulut sağlayıcılarından işe sonradan giren ama çok hızlı giren ve bütün bulutlarda çalışabilen Google Anthos uygulamasının dünyada sayılı uygulayıcılarından ve Türkiye'deki ilk uygulayıcılarından biriyiz. Bunu modüllerimize çalışır hale getirdik. Reakt ile birtakım yazılımlar yapıyoruz. DenizBank olarak Türk mühendislerinin bütün gayretiyle ortaya çıkarılmış FastPay, 3 milyon kullanıcıyla bugün açık ara en büyük mobil cüzdan."

"Petrol kadar değerli olan veriyi milli tutmak çok önemli"

Hakan Ateş, veriyi "bu işin petrolü" şeklinde tanımlayarak, bu bilinçle DenizBank olarak Türkiye'de ilk toplu veri bilimci istihdamını sağladıklarını söyledi.

Veri bilimcilerinin, "Müşteri ne istiyor, hangi popülasyona hangi hizmeti götürmek gerek?" gibi konuların izini sürdüğünü ifade eden Ateş, "Pandemi sonrası bazı değişimler kalıcı olacak ve biz meseleye öyle bakacağız. Deniz Kule'de baktık ki 103 bin metrekare çok büyük, orada harika bir çalışma ünitesi yarattık ve adına 'Deniz Akvaryum' dedik. Şimdi orayı Blockchain teknolojilerinde özellikle bir merkez haline getirme gayreti içindeyiz. Akredite olan firmalarımızı ve ilerinin unicorn'larını burada her türlü altyapı ve donanımda buluşturup çalışma ortamı sağladık. Bununla da yetinmedik. Onların desteklenmesi için Deniz Venture'nin startup'larını destekleyecek bu kurumun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan iznini şu sıralarda almak üzereyiz ve bu işe de çok hızlı gireceğiz." şeklinde konuştu.

Wtech'in bir paydaşı olarak teknolojide yetkin insan kaynağını yetiştirerek iş gücüne kazandırma konusunda ellerini taşın altına koyduklarını aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Bugün teknolojiye adaptasyon konusundaki ayrımın siyah ile beyaz kadar net olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu sağlayamayan herkes maalesef oyun dışı kalacak. Ülkemizde dijital dönüşüme katkı sağlayacak her türlü çabanın destekçisi olmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu aralarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ortak girişimiyle uzaktan müşteri tanıma gelecek, ocak ayının başından itibaren geçerli olacak. TCMB, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) diye bir oluşumu başlattı. Bu bir platform ve buna kenetlenerek petrol kadar değerli olan veriyi milli tutmak ve yaygınlaştırmak, kapsayıcılık, bağlantılılık kavramlarına hizmet etmek çok önemli diye düşünüyorum."

"Mezun ettiğimiz gençler kurumlarında dijital dönüşümün öncüleri olacak"

Wtech Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Müdürü Ateş, Wtech Akademi'de yetiştirdikleri gençlere istihdam kapısını açarken, kendi ihtiyaçlarını da kaliteli iş gücü istihdamı yaratarak karşıladıklarını söyledi.

Eğitimlerden mezun ettikleri gençlerin kurumlarında dijital dönüşümün öncüleri olacağına, buna ivme kazandıracaklarına, sektörlerinde çağ atacak teknoloji ve yenilikçiliğe imzalarını atacaklarına inandıklarını ifade eden Ateş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Salgın süreci, bize çok uzak görünen ancak hayalini kurduğumuz süreçleri hemen yanı başımıza getirdi ve buna hızla entegre olmayı dayattı. Dolayısıyla buradan sevgili gençlerimize sonuç cümlesi söylemek gerekirse; hayal edebiliyorsanız sevgili gençler, yolun yarısını katetmişsiniz demektir. Düşlerinizin peşini bırakmayın, icat çıkarmaktan çekinmeyin. Hayal gücümüzün, başarabileceklerimizin sınırını aslında kendimiz koyuyoruz. Pozitif olun, kutunun dışında düşünün. 'Bu işi baştan tasarlasam ne yaparım' noktası hep kafanızın arkasında olsun. Bu niyet ve düşüncelerle yeni uzmanlıklarınızın hayırlı olmasını, geleceğin kapılarını açmasını diliyor, projede emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

"Dijital beceri ve yetkinlik kazanılması son derece önemli olan çağdayız"

Wtech Yönetim Kurulu Başkanı ve 360+ Media Interactive Technologies Kurucu Başkanı Zehra Öney de genç bir dernek olmalarına rağmen en büyük amaçlarının insana yatırım yapmak olduğunu söyledi.

Bunu yaparken yeni dünyanın getirdiği beklentiler ve uzmanlıklar doğrultusunda insanın dönüşümünü sağlamaya, farklı eğitim modelleriyle onların yeteneklerini güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Öney, "Geleceğin mesleklerinde gençlerimizi yetkin, uzman kılacak dijital ve sosyal becerileri içeren eğitim programlarını önceliğimize alarak faaliyetlerimize başlamış ve Wtech Akademi'yi kurmuştuk. 'İşimiz insan, işimiz teknoloji' desek de bu alandaki insan çeşitliliğine de ekstra yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda sayıca çok az olan genç kadınlarımızın, kızlarımızın STEM alanında var olabilmeleri için pozitif ayrımcılık yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öney, pandemiye rağmen akademiye katılanların çok başarılı bir süreç yaşadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de çok heyecanlıyız ve mutluyuz. 20 kişiyle açtığımız süreç, 200'lere ulaştı. 200 öğrencimiz, bu yıl eğitim alma ve geleceğin mesleklerinde söz sahibi olma hakkını kazandı. 2020, hepimiz açısından çok yoğun ve stresli geçti. Pandemi olmasaydı ve rutin hızımızda dijitalleşmeyi sürdürseydik yapılan araştırmalar bu sürecin 108 yıl daha, yani bir asır daha süreceğini gösteriyor. Pandemi ile birlikte tüm dünyanın eş zamanlı dijitalleştiği, süreci kısalttığı ve uyum sürecini başarıyla ilerlediği bir yıl oldu. Biz de Teknolojide Kadın Derneği olarak tüm odağımızı geleceğin insanını yaratmak, tasarlamak olarak belirledik. Zira otomasyon ve robot devrimi 2025'e kadar 97 milyon yeni rol getirecek ve bu roller için çalışanların yeni yeteneklerini güçlendirmeleri ya da yeni yeteneklere yönelmeleri gerekecek. Dolayısıyla dijital beceri ve yetkinlik kazanılması son derece önemli olan çağdayız. En çok aranan meslekler veri, yapay zeka, bulut bilişim alanlarında olacak. Bu yetenekler için de analitik düşünme, yaratıcılık ve çeviklik önemli olacak. Benim gözümde insanın dönüşümü 2021'in en büyük zorluğu ama en büyük gereksinimi olacak. Dünyanın bu noktadan sonra değişimi kesmeyeceği ve değişimin de hızlı olacağını görüyoruz."

Toplantı sonunda Wtech Akademi'nin 3 sınıfından mezun olan gençlere dijital sertifikaları dağıtıldı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, akademiden dereceyle mezun olan Ahmet Koçoğlu'na iş teklifinde bulunduklarını bildirdi.