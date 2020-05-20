WTO: Covid-19 pandemisi etkisiyle dünya ticareti daralıyor - Son Dakika

WTO: Covid-19 pandemisi etkisiyle dünya ticareti daralıyor

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) "Mallar Ticareti Barometresi" Covid-19 pandemisinin etkisiyle, ölçülmeye başlandığı 2016 yılından bu yana ilk kez daralma işaretleri veriyor.

WTO: Covid-19 pandemisi etkisiyle dünya ticareti daralıyor, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) "Mallar Ticareti Barometresi" Covid-19 pandemisinin etkisiyle, ölçülmeye başlandığı 2016 yılından bu yana ilk kez daralma işaretleri veriyor.

WTO'nun Çarşamba günü açıkladığı son verilere dayalı raporunda, ekonominin hemen tüm sektörlerini olumsuz etkileyen pandemi koşulları nedeniyle, küresel düzeyde mal ticareti bu yılın ilk yarısında "sert bir şekilde" düşecek.

WTO açıklamasına göre, Mallar Ticareti Barometresi 87.6 ile, Barometre'nin altı çizgisi olarak kabul edilen 100 düzeyinin oldukça altına gerilemiş dudrumda.

WTO, Barometre verilerinin, daha önce de açıklandığı gibi uluslararası ticaretin bu yıl yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir düzeyde daralacağına ilişkin öngörüleri doğrular nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Rapora göre, pandemi koşullarından en çok otomobil, konteyner taşımacılığı ve hava nakliyatı olumsuz etkilenirken, yalnızca elektronik ve tarımsal ürünler sektörleri istikrarını koruyor.


Dünya Ticaret Örgütü, Koronavirüs, Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi WTO: Covid-19 pandemisi etkisiyle dünya ticareti daralıyor - Son Dakika Ekonomi

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