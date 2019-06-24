Son Dakika Haberleri: WTO: G20 ülkelerinde ticaret kısıntıları belirsizlik oluşturuyor
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WTO: G20 ülkelerinde ticaret kısıntıları belirsizlik oluşturuyor

1 saat önce

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO)G20 ekonomileri arasında giderek artan ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomide "belirsizlik" oluşturduğunu açıkladı.

WTO: G20 ülkelerinde ticaret kısıntıları belirsizlik oluşturuyor, System.String[]
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)G20 ekonomileri arasında giderek artan ticaret kısıtlamalarının küresel ekonomide "belirsizlik" oluşturduğunu açıkladı.
WTO, geçen yılın Ekim ayından 2019'un Mayıs ayına kadar 20 yeni politika ile toplamda 335.9 milyar dolarlık bir ticaretin kısıtlandığını açıkladı. Bu rakam, aynı dönemde hazırlanan 29 yeni politika ile ticaret serbestisi verilen 397.2 milyar dolarlık ticaretin altında ancak WTO ek gümrük vergilerinin yeni bir küresel trend olduğunu ve son derece hızlı yükseldiğini duyurdu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:56 Kaynak: DHA
Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi
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