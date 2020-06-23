WTO: Küresel ticaret yılın ilk yarısında çok sert düştü

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Covid-19 pandemisi etkileri nedeniyle, yılın ilk yarısında küresel düzeyde mal ticaretinin, bugüne kadar ölçülen en sert düzeyde düştüğüne dikkat çekti.
WTO'dan yapılan açıklamaya göre küresel ticaret, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.0 daralırken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 18.5 düzeyini bulması bekleniyor.
Azevedo, 2021 yılında güçlü bir toparlanma sağlayabilmek için, finans, para ve ticaret politikalarının da bunu destekleyecek güçte olması gerektiği uyarısı yaptı.