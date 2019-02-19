Son Dakika Haberleri: Wto: Küresel Ticaretteki Zayıflık Yılın İlk Çeyreğinde Sürebilir

Wto: Küresel Ticaretteki Zayıflık Yılın İlk Çeyreğinde Sürebilir

13 dakika önce

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı.

Wto: Küresel Ticaretteki Zayıflık Yılın İlk Çeyreğinde Sürebilir, System.String[]
– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:21 Kaynak: DHA

İstanbul, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi

İstanbul Siste Kayboldu Berna Laçin, Medine Tweeti Davasından Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:34:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Wto: Küresel Ticaretteki Zayıflık Yılın İlk Çeyreğinde Sürebilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]