Wto: Küresel Ticaretteki Zayıflık Yılın İlk Çeyreğinde Sürebilir

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı.

– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi

Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi

İstanbul Siste Kayboldu

Berna Laçin, Medine Tweeti Davasından Beraat Etti