Wto: Küresel Ticaretteki Zayıflık Yılın İlk Çeyreğinde Sürebilir
13 dakika önce
– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı.
– Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ticaret Görünümü Göstergesi (WTOI), küresel ticaretteki zayıflığın 2019'un ilk çeyreğine yayılacağını öngördü ve mevcut ticari gerilimlerin çözülmemesi halinde yöneticilere ticarette daha hızlı bir yavaşlama olabileceği uyarısı yaptı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:21 Kaynak: DHA
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