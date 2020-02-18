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WTO: Salgın küresel ticareti aşağı çekecek
1 saat önce
Dünya Ticaret Örgütü salgının 2020 ilk çeyrekte küresel ticareti aşağı çekeceğini belirtirken, Çin'de enflasyon yüzde 5,4'e yükseldi.
Dünya Ticaret Örgütü salgının 2020 ilk çeyrekte küresel ticareti aşağı çekeceğini belirtirken, Çin'de enflasyon yüzde 5,4'e yükseldi. Japonya ve Singapur'un ise resesyona girmesinden endişe ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:58
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