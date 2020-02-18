WTO: Salgın küresel ticareti aşağı çekecek - Son Dakika
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WTO: Salgın küresel ticareti aşağı çekecek

1 saat önce

Dünya Ticaret Örgütü salgının 2020 ilk çeyrekte küresel ticareti aşağı çekeceğini belirtirken, Çin'de enflasyon yüzde 5,4'e yükseldi.

WTO: Salgın küresel ticareti aşağı çekecek, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü salgının 2020 ilk çeyrekte küresel ticareti aşağı çekeceğini belirtirken, Çin'de enflasyon yüzde 5,4'e yükseldi. Japonya ve Singapur'un ise resesyona girmesinden endişe ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Ticaret Örgütü, Singapur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:58 
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