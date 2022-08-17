Kuraklık, Çin'in Hubei Eyaletinde 4,2 Milyon Kişiyi Etkiledi

WUHAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin acil durum yönetimi departmanı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Haziran ayından bu yana şiddetli bir kuraklığın eyalette yaklaşık 4,2 milyon insanı etkilediği belirtildi. Salı günü itibarıyla, devam eden sıcak hava ve düşük yağışların tetiklediği kuraklık eyaletteki 78 ilçeyi etkiledi. Ayrıca toplam 151.300 kişi içme suyuna ulaşmakta güçlük çekerken, su kıtlığı nedeniyle yaklaşık 397.200 hektar ekin de zarar gördü. Hubei Meteoroloji Servisi'ne göre, 1 Haziran'dan 14 Ağustos'a kadar eyalette sıcaklıklar alışılmadık derecede yüksek seyretti. Bu dönem boyunca, Hubei'de ortalama sıcaklığın yüksek olduğu günlerin sayısı 31,8'e ulaştı. Bu da 1961'den bu yana aynı dönemde görülen en yüksek rakam ve normal yıllara göre 15,6 gün daha fazla. Eyalette, içme suyu ve sulama suyu temini de dahil olmak üzere kuraklık yardım çalışmalarını desteklemek için 610 milyon yuan (yaklaşık 90 milyon ABD doları) ayrıldı.