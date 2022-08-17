Kuraklık, Çin'in Hubei Eyaletinde 4,2 Milyon Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
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Kuraklık, Çin'in Hubei Eyaletinde 4,2 Milyon Kişiyi Etkiledi

17.08.2022 10:56
Kuraklık, Çin'in Hubei Eyaletinde 4,2 Milyon Kişiyi Etkiledi

WUHAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin acil durum yönetimi departmanı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Haziran ayından bu yana şiddetli bir kuraklığın eyalette yaklaşık 4,2 milyon insanı etkilediği belirtildi.

WUHAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinin acil durum yönetimi departmanı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Haziran ayından bu yana şiddetli bir kuraklığın eyalette yaklaşık 4,2 milyon insanı etkilediği belirtildi. Salı günü itibarıyla, devam eden sıcak hava ve düşük yağışların tetiklediği kuraklık eyaletteki 78 ilçeyi etkiledi. Ayrıca toplam 151.300 kişi içme suyuna ulaşmakta güçlük çekerken, su kıtlığı nedeniyle yaklaşık 397.200 hektar ekin de zarar gördü. Hubei Meteoroloji Servisi'ne göre, 1 Haziran'dan 14 Ağustos'a kadar eyalette sıcaklıklar alışılmadık derecede yüksek seyretti. Bu dönem boyunca, Hubei'de ortalama sıcaklığın yüksek olduğu günlerin sayısı 31,8'e ulaştı. Bu da 1961'den bu yana aynı dönemde görülen en yüksek rakam ve normal yıllara göre 15,6 gün daha fazla. Eyalette, içme suyu ve sulama suyu temini de dahil olmak üzere kuraklık yardım çalışmalarını desteklemek için 610 milyon yuan (yaklaşık 90 milyon ABD doları) ayrıldı.

Kuraklık, Çin'in Hubei Eyaletinde 4,2 Milyon Kişiyi Etkiledi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık, Çin'in Hubei Eyaletinde 4,2 Milyon Kişiyi Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuraklık, Çin'in Hubei Eyaletinde 4,2 Milyon Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
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