Çin'in Wuhan Kentinde Akıllı ve Bağlantılı Araçlar İçin Test Sahası İnşa Edildi - Son Dakika
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Çin'in Wuhan Kentinde Akıllı ve Bağlantılı Araçlar İçin Test Sahası İnşa Edildi

05.08.2022 18:33
Çin'in Wuhan Kentinde Akıllı ve Bağlantılı Araçlar İçin Test Sahası İnşa Edildi

WUHAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Wuhan'da akıllı ve bağlantılı araçlara (ICV'ler) Ar-Ge, test ve belgelendirme hizmetleri sağlayacak bir sahanın inşaatı Cuma günü tamamlandı.

WUHAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Wuhan'da akıllı ve bağlantılı araçlara (ICV'ler) Ar-Ge, test ve belgelendirme hizmetleri sağlayacak bir sahanın inşaatı Cuma günü tamamlandı. Toplam 4 milyar yuan (yaklaşık 593,4 milyon ABD doları) yatırımla tamamlanan test sahası; büyük veri, yapay zeka, 5G ve uç hesaplama gibi en gelişmiş teknolojileri içeriyor. Toplam 87,5 hektarlık bir alanı kaplayan sahada, 10 senaryo test alanı, dört laboratuvar kümesi ve Formula 2 seviyeli bir yarış pisti yer alıyor. Test alanlarında aşırı hava koşulları, zayıf sinyal ortamı, trafik sıkışıklığı ve acil durumlar gibi farklı yol senaryoları simüle edilebilecek. Çin İnşaat İkinci Mühendislik Bürosu Limited Şirketi tarafından geliştirilen test sahasının proje yöneticisi Li Jixin "Bu saha, 'test öğelerinin yer aldığı bir süpermarket' gibi. Nitelikli ICV'ler üretmek amacıyla tüm test ihtiyaçlarını karşılayacak çevre otoyolları, şehir arterleri ve köy yolları gibi yol senaryolarımız var" dedi. Wuhan, Çin'de ICV ve akıllı ulaşım geliştirme pilot şehridir. Temmuz ayında şehirde, ICV'ler ve akıllı ulaşım için test yollarını üç ila beş yıl içinde 500 km'ye çıkarma planı açıklandı. Plana göre, şehirde bir ila iki yıl içinde en az 100 km açık test yolunun akıllı biçimde yeniden inşasının tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca akıllı otobüslerin, otonom sürüş taksilerinin ve sürücüsüz araçlarla teslimat uygulamaları da kolaylaştırılacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Wuhan Kentinde Akıllı ve Bağlantılı Araçlar İçin Test Sahası İnşa Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Wuhan Kentinde Akıllı ve Bağlantılı Araçlar İçin Test Sahası İnşa Edildi - Son Dakika
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