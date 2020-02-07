Wuhan'a gönderilen 4. uçak Japonya'ya döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Wuhan'a gönderilen 4. uçak Japonya'ya döndü - Son Dakika

Wuhan'a gönderilen 4. uçak Japonya'ya döndü

6 saat önce

Japonya'nın 4. tahliye operasyonu için Wuhan'a gönderdiği uçak, 198 yolcusuyla Tokyo'ya döndü.

Wuhan'a gönderilen 4. uçak Japonya'ya döndü, System.String[]

Japonya'nın 4. tahliye operasyonu için Wuhan'a gönderdiği uçak, 198 yolcusuyla Tokyo'ya döndü.


Korona virüsünün yayıldığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını kademeli olarak karantina bölgesinden tahliye eden Japonya'nın gece saatlerinde bölgeye gönderdiği 4. uçak Tokyo'ya döndü. İçerisinde 198 yolcu bulunan uçaktaki 80 kişinin Japon vatandaşları ile evli olan Çinliler olduğu öğrenildi. Bu sabah Tokyo Haneda Havaalanı'na inen uçakta gerekli sağlık taramaları yapılırken, yolcular ise gözetim altında tutulacakları sağlık kurumlarına yönlendirildi.


Dördüncü operasyon


Japonya bölgeye daha önce 3 uçak göndermiş, toplam 565 kişi Japonya'ya getirilmişti. Bölgeden gelen tüm Japon vatandaşları sağlık taramasından geçirilmiş, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) virüsün kuluçka süresinin tahmin edilenden kısa olarak 2-11 gün arasında değiştiğini açıklamasının ardından Japonya, Wuhan'dan getirilen kişilerin 2 hafta yerine 10 gün karantinada tutulacağını duyurmuştu. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı
Koronavirüs hakkında dehşete düşüren iddia: Her gün yüzlerce kişiyi yakıyoruz Çin'de zorla karantina altına alınan kadının çığlıkları dehşete düşürdü Çinli doktordan korkunç açıklama: Hükümet 11 milyon insanı feda etti

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Wuhan'a gönderilen 4. uçak Japonya'ya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]