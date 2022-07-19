Wuhan, Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'na Ev Sahipliği Yapacak

WUHAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan, 5-7 Ağustos tarihleri arasında 5. Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Organizatörlerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre fuar, Çin'in son yıllarda endüstriyel tasarım alanındaki son başarılarını sergilemeye odaklanacak. Yaklaşık 30.000 metrekarelik sergi alanıyla fuara dünyanın dört bir yanından yaklaşık 330 işletme katılacak. Üç günlük etkinlik boyunca hem çevrimiçi hem de çevrimdışı formatta yenilikçi sergi tarzları gerçekleştirilecek. Etkinliği organize eden Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan Zheng Hong, tasarım fuarının Çin'in endüstriyel tasarımının genel gelişmişlik seviyesini göstereceğini, endüstriyel tasarım uygulamalarını popülerleştireceğini ve sektör içinde değişimleri ve işbirliğini teşvik edeceğini söyledi.