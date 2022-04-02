Wuhan'da Çin Mitolojisi Temalı Parkın İnşaatına Başlandı - Son Dakika
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Wuhan'da Çin Mitolojisi Temalı Parkın İnşaatına Başlandı

02.04.2022 18:29
Wuhan'da Çin Mitolojisi Temalı Parkın İnşaatına Başlandı

WUHAN, 2 Nisan (Xinhua) — Ülkede türünün ilk örneği olan ve toplam 150 milyon yuanlık (yaklaşık 24 milyon ABD doları) yatırıma sahip parkın inşaatının Eylül'de tamamlanması ve gösterilerin Ekim'den itibaren başlaması bekleniyor. Park, ilk inşaat aşamasında 5.600 metrekarelik bir planlanan alanı kaplayacak ve bir gösteri ve sergi salonuna sahip olacak. Parkın teması, antik "Shan Hai […]

<a class='keyword-sd' href='/wuhan/' title='Wuhan'>Wuhan</a>'da Çin Mitolojisi Temalı Parkın İnşaatına Başlandı

WUHAN, 2 Nisan (Xinhua) — Ülkede türünün ilk örneği olan ve toplam 150 milyon yuanlık (yaklaşık 24 milyon ABD doları) yatırıma sahip parkın inşaatının Eylül'de tamamlanması ve gösterilerin Ekim'den itibaren başlaması bekleniyor. Park, ilk inşaat aşamasında 5.600 metrekarelik bir planlanan alanı kaplayacak ve bir gösteri ve sergi salonuna sahip olacak. Parkın teması, antik "Shan Hai Jing" (Dağlar ve Denizler Klasiği) edebiyatına dayanıyor. 2.200 yıl öncesine dayanan Shan Hai Jing, Çin'in Qin Hanedanlığı'ndan önceki kültürel ve coğrafi durumunu anlatıyor. Coğrafya, halk bilimi ve çok sayıda efsane ve peri masalı içeren eser genellikle Çin mitolojisinin ana kaynağı olarak kabul ediliyor.

Çin mitolojisinin ana tanrıçası olan Nu Wa'nın hikayelerini de içeren masallar, gelişmiş dijital teknolojilerin kullanımıyla gösterilere uyarlanacak. Mitolojik karakterlerin kılığına giren görevliler parkta geçit töreni yaparak ziyaretçiler için fantastik bir dünya yaratacak. Tema parkının, resmi olarak halka açıldıktan sonra yılda yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlaması ve şehrin turizm büyümesini hızlandırarak Wuhan'ın yeni simgesi olması bekleniyor.

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İnşaat, Nisan, Eylül, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Wuhan'da Çin Mitolojisi Temalı Parkın İnşaatına Başlandı - Son Dakika


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