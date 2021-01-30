Wuhan'da Covid-19'un kökenini araştıran DSÖ ekibi, çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Wuhan'da Covid-19'un kökenini araştıran DSÖ ekibi, çalışmalarını sürdürüyor

30.01.2021 18:47
Wuhan'da Covid-19'un kökenini araştıran DSÖ ekibi, çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, kentteki çalışmlarının ikinci gününde ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği hastanelerden biri olan Jinyintan Hastanesi'ne ve salgınla mücadeleye yönelik...

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, kentteki çalışmlarının ikinci gününde ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği hastanelerden biri olan Jinyintan Hastanesi'ne ve salgınla mücadeleye yönelik erken çabalar ile 76 günlük karantina süreci ile ilgili bir sergiye gitti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uzman bir ekip, 14 Ocak'ta yeni tip korona virüsün (Covid-19) kökenini araştırmak üzere 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Çin'in Wuhan kentine gelmişti. Uluslararası uzmanlardan oluşan DSÖ ekibi, iki haftalık zorunlu karantina sürecinin sona ermesinin ardından ülkedeki ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesi'nde çalışmalarına başlamıştı. DSÖ ekibi, çalışmaların ikinci gününde, 2019'un sonlarında zatürreye yakalanan hastalardan örnek toplayan Jinyintan Hastanesi'ne gitti. DSÖ ekibi daha sonra, Wuhan'daki salgınla mücadeleye yönelik erken çabaları ve 11 milyon nüfuslu şehrin 76 günlük karantinası ile ilgili bir sergiye gitti.

Ekibin üyelerinden Marion Koopmans, Jinyintan Hastanesi'ndeki ziyarete ilişkin açıklamada bulunarak, "Bulaşıcı hastalıklarda uzmanlaşmış ve Wuhan'daki ilk korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanelerden biri olan Jinyintan Hastanesi'ndeki ziyaretimizde, yoğun bakım doktorlarımızın anlattığına oldukça benzer hikayeler duyduk" dedi.

DSÖ ekibinin, Wuhan'da Huanan Deniz Ürünleri Pazarı, Wuhan Viroloji Enstitüsü ve hastalık kontrol merkezini de ziyaret etmesi bekleniyor.

DSÖ ekibinin Wuhan'a Ocak ayının başlarında varması planlanmıştı ancak Çin'in, ekibin ülkeye girişi için hazırlıkları tamamlaması nedeniyle süreç gecikmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Wuhan'da Covid-19'un kökenini araştıran DSÖ ekibi, çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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