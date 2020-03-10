- Wuhan'da geçici kurulan hastaneler kapatılıyor - Son Dakika
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- Wuhan'da geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

6 saat önce

- Wuhan'da geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Çin, Wuhan'da korona virüs nedeniyle geçici olarak kurulan hastaneleri kapatma kararı aldı.

- Wuhan'da geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

PEKİN - Çin, Wuhan'da korona virüs nedeniyle geçici olarak kurulan hastaneleri kapatma kararı aldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Wuhan'da kurulan 14 geçici hastanenin kapatıldığı açıklandı. Yeni tip korona virüs (2910-nCoV) hastaları için çok kısa sürede inşa edilen binden fazla yatak kapasiteli hastaneler kapatılacak. Çin virüsün ortaya çıktığı an hızla boş binalar, spor salonları hastaneye dönüştürülmüş ve binden fazla yataklı hastaneler inşa edilmişti. Çin'de vaka hızlarının düşmesiyle hastanelerin kapatıldığı belirtiliyor. Hastalığın ortaya çıktığı tarihten bu yana uzun mesailer yapan hastane çalışanları ve doktorlar ise bir araya gelerek hastanelerin kapatılmasından memnun olduklarını dile getirdi ve kutlama yaptı.

Hastane personeli Chen jıng, "Hastalarımızın taburcu olmasından çok memnunuz, görevimiz hastalarla ilgilenmekti. Şimdi hepsi taburcu edildi, bu yüzden çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Doktor Zhou Zhıguo ise, "Çok mutluyum. Birincisi, kazandık, ikincisi, insanlara yardım ettik. Çok mutluyuz" dedi. Wuhan Union Hastanesi Başkanı Hu Yu da, "Birlikte zor zamanların üstesinden geldik ve sonunda savaşı kazandık. Bugün yaptıklarımızdan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. Hastanede bin 327 hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği açıklandı.

Yetkililer, 16 geçici hastanede 12 bin hastanın tedavi gördüğünü ve 14'ünün kapatıldığını diğer 2'sinin ise yarın kapatılmasının beklendiğini açıkladı.

- Wuhan'da geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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