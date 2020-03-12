Wuhan'da hayat normale dönüyor - Son Dakika
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Wuhan'da hayat normale dönüyor

7 saat önce

Korona virüsü salgınının başladığı şehir olan Wuhan'da ticari faaliyetler yeniden başladı.

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Korona virüsü salgınının başladığı şehir olan Wuhan'da ticari faaliyetler yeniden başladı.

Dünya geneline yayılmaya devam eden Korona virüsü salgının başladığı yer olarak kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde hayat normale dönüyor. Ocak ayından bu yana karantina altına alınan şehirde, ticari faaliyetler yeniden başladı. Japon otomobil üreticisi Honda'dan yapılan açıklamada, bazı personelinin Wuhan fabrikasında çalışmaya başladığı duyuruldu. Honda yetkilileri ayrıca Çarşamba gününden itibaren "küçük çapta" üretime başladıklarını belirtti. Başka bir Japon otomobil üreticisi Nissan'dan yapılan açıklamada da, Hubei eyaletindeki Xiangyang tesisinde ve komşu Henan eyaletindeki Zhengzhou tesisinde bu hafta faaliyetlerini yeniden başlatmak için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan ülke genelinde günlük tespit edilen vak'a sayıları azalmaya devam ediyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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