Wuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor - Son Dakika
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Wuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinde korona virüsü bulaşan kişileri tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşası sürüyor.

Çin'in Wuhan kentinde korona virüsü bulaşan kişileri tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşası sürüyor.

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsünden kaynaklı salgın hastalıkla mücadele ediyor. Wuhan'da ortaya çıkan korona virüsünden etkilenen kişileri tedavi etmek için yapımına Pazar günü başlanan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin süratle tamamlanıp 5 Şubat'ta açılması bekleniyor. Bin yatak kapasiteli yapımı süren ilk hastane ise 3 Şubat'ta hizmet vermeye başlayacak. Hastanelerin işlevi bittikten sonra ise yıkılacağı belirtildi. Yeni korona virüsü, şiddetli akut yolu sendromu (SARS) ile yüzde 85 benzerlik taşıdığı için tedavi sürecinde benzer yöntemlerin izleneceği kaydedildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip korona virüsü (2019-nVoC) nedeniyle ölü sayısının 106'ya, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının ise 4 bin 535'e yükseldiği açıklandı.

Öte yandan Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de Xiaotangshan Hastanesi'ni inşa etmişti.

(İHA)

Wuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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