Wuhan'da korona virüse rağmen Bisikletle Göle Atlama Festivali'ne büyük ilgi - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde her yıl düzenlenen Bisikletle Göle Atlama Festivali, bu yıl korona virüs salgınına rağmen büyük ilgi ile gerçekleştirildi.

Korona virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da festivaller hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde havuz partisi görüntülerinin tepki çektiği Wuhan'da bu kez Bisikletle Göle Atlama Festivali düzenlendi. Hubei eyaletinin Wuhan kentinde düzenlenen festivale bu yıl da büyük ilgi gösterildi. Süslenmiş BMX bisikletleriyle tek tek göle atlayan katılımcılar, büyük ilgi topladı. Korona virüs salgınına rağmen gerçekleştirilen festivalde göle atlayan katılımcılar, artistik hareketle izleyenlerden tam not aldı. - PEKİN