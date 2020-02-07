Wuhan'da polis kapı kapı gezip ateş ölçüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Wuhan'da polis kapı kapı gezip ateş ölçüyor - Son Dakika

Wuhan'da polis kapı kapı gezip ateş ölçüyor

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.

Wuhan'da polis kapı kapı gezip ateş ölçüyor, System.String[]

Çin'de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.


Çin'den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 636'ya yükseldi. Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin'in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor. Şehirde korona virüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor. Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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