Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı. İlk olarak ülkenin Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı.



Çin'in Wuhan kentinde, toplu taşımaların iptal edildiği ve dış hatlara uçuşların askıya alındığı açıklandı. Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısının ise 17 olduğu toplam vaka sayısının ise 571'e çıktığı ifade edildi. Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı. - WUHAN