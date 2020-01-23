Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı - Son Dakika

Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı.

Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı. İlk olarak ülkenin Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde, toplu taşımaların iptal edildiği ve dış hatlara uçuşların askıya alındığı açıklandı. Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısının ise 17 olduğu toplam vaka sayısının ise 571'e çıktığı ifade edildi. Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı. - WUHAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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