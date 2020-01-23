Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı - Son Dakika

Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı

12 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı.

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17'ye, toplam vaka sayısı da 571'e çıktı. İlk olarak ülkenin Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde, toplu taşımaların iptal edildiği ve dış hatlara uçuşların askıya alındığı açıklandı. Corona virüsü salgınında ölenlerin sayısının ise 17 olduğu toplam vaka sayısının ise 571'e çıktığı ifade edildi. Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı.

(İHA)

Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı
17 kişinin hayatına mal olan corona virüsünün yarasa çorbasından bulaştığı iddia edildi Manisa'daki deprem anı kamerada! Kafedeki herkes bir tarafa savruldu Depremler devam edecek mi? Profesör Mehmet Fatih Altan canlı yayında açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 11:48:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Wuhan'da uçuşlar iptal edildi, kent karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]