Wuhan'da Yaşayan Herkesin Test Edilmesine Karar Verildi - Son Dakika

Yapılan araştırmalara göre yeni tip koronavirüs salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Wuhan/ Çin, ülkedeki tablonun en ağır olduğu noktalardan birisi olarak da öne çıkıyor. Son zamanlarda düşüş eğilimi gösteren vaka sayısına karşın alınan kararlara göre Wuhan halkının tamamı test edilecek. İşte detaylar!



Wuhan'da Salgın Bitti mi?



Yeni vaka sayısında yaşanan azalma ile birlikte gündelik hayata dönüş yönünde adımların atıldığı Wuhan'da bilinen ve doğrulanmış hiçbir vakanın kalmadığı açıklanmıştı. Buna karşın bazı vakaların süreci asemptomatik ya da hafif semptomlar ile geçirmesi nedeniyle ikinci bir dalgaya karşı halkın tamamına test yapılacak.



Yaklaşık olarak on bir milyon nüfusa sahip olan şehirde test çalışmalarının hızla tamamlanması ve on gün gibi kısa bir süre içerisinde tüm halkın test edilmesi planlanıyor. Bu ise her gün hemen hemen bir milyon kişinin test edilmesi anlamına geliyor ki, bunun oldukça iddialı ve dikkat çekici olduğu söylenebilir.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son yirmi dört saat içerisinde üç yeni vaka görüldü. Söz konusu vakaların hepsinin ülke içinden kaynaklandığı belirtilirken vakaların halen devam ediyor olması halkta bazı endişelere yol açtı.