Wuhan'da zorunlu karantina süresi dolan DSÖ ekibi otelden ayrıldı - Son Dakika

Wuhan'da zorunlu karantina süresi dolan DSÖ ekibi otelden ayrıldı

28.01.2021 10:37
Wuhan'da zorunlu karantina süresi dolan DSÖ ekibi otelden ayrıldı, System.String[]

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin dolmasının ardından kaldıkları otelden çıkış yaptı.

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için 14 Ocak'ta Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin dolmasının ardından kaldıkları otelden çıkış yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzman bir ekip, 14 Ocak'ta yeni tip korona virüsün (Covid-19) kökenini araştırmak üzere 2019 yılının Aralık ayında virüsün ilk görüldüğü şehir olan Çin'in Wuhan kentine gelmişti. Uluslararası uzmanlardan oluşan DSÖ ekibinin araştırmalara başlamadan önce girdiği iki haftalık zorunlu karantina süreci sona erdi. Araştırma ekibinden Peter Daszak sosyal medya hesabından otel odasında spor ekipmanlarının yer aldığı fotoğrafları ve çalışma masasını paylaşarak, "Son 2 haftadır saklandığım 'spor salonuma' ve 'ofisime' veda etmek biraz üzücü. Şimdi DSÖ ekibi ve Çinli meslektaşları ile işin bir sonraki aşamasına geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim adamları virüsün kökenini tespit edebilmek amacıyla çalışmalara başlamak için otelden çıkış yaparken, dünyanın gözü de Wuhan'daki araştırmalara çevrildi. Araştırmalar, Çinli yetkililer tarafından sunulan kanıtlar doğrultusunda yürütülecek. Karantinadayken video konferans yöntemi ile görüşmeler de gerçekleştiren ekibe Peter Ben Embarek liderlik ediyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Karantina, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Wuhan'da zorunlu karantina süresi dolan DSÖ ekibi otelden ayrıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor Yaşlı adamın baltayla başına vurduğu karısı ağır yaralandı Lazio'daki ilk golünü atan Vedat Muriqi, İtalya'da manşetleri süsledi Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4 oldu Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9,4 oldu         
10:54
Hulk'un Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı         
10:26
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım         
09:45
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Wuhan'da zorunlu karantina süresi dolan DSÖ ekibi otelden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei