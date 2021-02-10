Wuhan'daki DSÖ ekibi: "Korona virüs büyük ihtimalle hayvanlardan insana bulaştı" - Son Dakika

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, korona virüsün büyük ihtimalle hayvanlardan insana bulaştığını açıkladı.

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentine 14 Ocak'ta gelmişti. DSÖ ekibi, zorunlu karantina sürecinin sona ermesinin ardından incelemelerini sürdürdü.

DSÖ ekibi araştırmalar kapsamında, ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesi, Jinyintan Hastanesi, Wuhan'daki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan Baishazhou, Wuhan'da bir hayvan hastalıkları merkezi gibi pek çok önemli yeri ziyaret etmişti. İncelemeler üzerinde açıklama yapan DSÖ ekibi, Çin'de korona virüsün büyük ihtimalle bir hayvandan insana bulaştığını bildirdi.

KORONA VİRÜS BÜYÜK İHTİMALLE HAYVANDAN İNSANA BULAŞTI

Korona virüsün hayvanlardan insana bulaşmış olma ihtimalinin daha önce de var olduğunu vurgulayan DSÖ ekibi lideri ve DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, "Yapılan yakın inceleme ve ziyaretler, salgının ilk çıktığı günlerdeki korona virüse ilişkin anlayışı çok değiştirmedi" dedi. Ben Embarek, "İlk bulgularımıza göre, korona virüsün bir ara taşıyıcı aracılığıyla insana bulaşma ihtimali yüksek. Bunu kesinleştirmek için daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

Dünya çapında korona virüsün ortaya çıkışına ilişkin merak artarken DSÖ ekibi korona virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının "pek gerçekçi olmadığını" duyurdu. Ben Embarek, DSÖ ekibine böyle bir ihtimal olmadığı için yeni bir çalışma önerilmediğini söyledi. Ben Embarek "Wuhan Enstitüsünün laboratuvarından bir virüsün sızıntısı son derece nadir ve zor" ifadesini kullandı. Ben Embarek, korona virüs salgınından önce herhangi bir laboratuvarda korona virüse ilişkin bir rapor bulunmadığını da vurguladı.

-İHA-