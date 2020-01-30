Son Dakika › Güncel › Wuhan'daki ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor - Son Dakika
Wuhan'daki ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor
7 saat önce
Çin'in Wuhan şehrinde korona virüsü hastalarını tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
Çin'in Wuhan şehrinde korona virüsü hastalarını tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor.
Korona salgını nedeniyle Çin'in karantina altına alınan bölgesinde bulunan Wuhan kentinde hastaları tedavi etmek için yapılmaya başlanan ikinci hastanenin inşaatı devam ediyor. Pazar günü başlanan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin süratle tamamlanıp 5 Şubat'ta açılması düşünülüyor. Kurulan hastanelerin korona salgının son bulmasının ardından yıkılacağı belirtildi.
Öte yandan, Çin'de salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.
(İHA)
Son Dakika Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga Çin hükümeti sert tedbirleri uygulamaya koydu! Vuhan'dan gelenler evlerine hapsediliyor Manisa'da 2 ilçede art arda gelen depremler nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar