Wuhan'dan havalanan uçak yakıt ikmali için Moğolistan'a indi - Son Dakika

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Wuhan'dan havalanan uçak yakıt ikmali için Moğolistan'a indi
6 saat önce
MSB: "Wuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
MSB: "Wuhan/Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a indi."
(İHA)
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