Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!

Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.

Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya'dan Almanya 'ya uçan takım, 16 Mart'ta Çin'e indi. Kafile, Shenzhen'de 3 haftalık karantinaya girdi.

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