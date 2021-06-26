Würzburg saldırganının Somalili olduğu açıklandı - Son Dakika

Almanya'nın Würzburg kentinde bıçakla 3 kişiyi öldüren ve 6 kişiyi yaralayan saldırganın, 24 yaşında Somalili bir genç olduğu açıklandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Yukarı Franken bölgesinde yer alan Würzburg kentinde siyahi şahıs, elinde taşıdığı bıçakla çevredeki vatandaşlara saldırmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının durumunun ağır olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Olaya müdahale eden polis ekipleri ise, saldırganı ayağından vurularak gözaltına almıştı. Son olayların ardından Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'dan, saldırganın kimliğine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakan Herrmann yaptığı açıklamada, saldırganın 24 yaşında Somalili bir genç olduğunu ve saldırı öncesi olay yerindeki bir mağazadan bıçak satın alıp saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da yer aldığını bildiren Herrmann, saldırganın polis tarafından daha önce de tanındığını ve psikolojik bir rahatsızlığının olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. - WURZBURG