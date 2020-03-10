Wushu'da 19 Madalya Birden - Son Dakika
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Wushu'da 19 Madalya Birden

30 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyespor'u Wushu branşında temsil eden genç sporcular, Wushu Sanda Okullar Arası Konya İl Müsabakalarında; 7 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya birden kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Wushu'da 19 Madalya Birden, System.String[]

Büyükşehir Belediyesporli genç sporcular müsabakalarda 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanarak madalyaları topladı.

Müsabakalarda madalya kazanarak kürsüye çıkan sporculardan; Hüseyin Enes Özkümüş, Muhammed Ali Mıdık, Fatmanur Selek, Eyüp Kadir Sarıyer, İlhan Talha Yıldırım, İlayda Şeveseli ve Seher Hazal Mıdık altın madalyanın sahibi olurken; Büşra Selek, Beyzanur Kara, Ali Osman Tok, Sena Nur Dede, Halil İbrahim Mıdık, Bengisu Erşanlı, Havvanur Balcı gümüş; Rabia Nur Acar, Yahya Özgür Çelik, Zehra KÜÇÜK Aydoğmuş, Ali Furkan Balcı ve Elif Çubukdiken de bronz madalya kazanan sporcularımız oldu.

JUDODA 5 ALTIN, 1 BRONZ

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular Burdur'da düzenlenen Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakalarında kulübümüzü ve ilimizi başarıyla temsil ederek, 5 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakalarda; Yunus Emre Gülcur, Elif Nur Yalçın, Şerife Nur Erdoğan, Emirhan Soylu, Zeynep Betül Ayyıldız altın madalya, Sude Şeyma Tatar da bronz madalya kazandı.

Muhammed Ali, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:55 Kaynak: Bültenler
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