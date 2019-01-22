Son Dakika Haberleri: Wushu Kayseri İl Birinciliği Yapıldı

Wushu Kayseri İl Birinciliği Yapıldı

2 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Wushu Kayseri İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wushu İl Birinciliği Talas Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Wushu Kayseri İl Birinciliği Yapıldı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Wushu Kayseri İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wushu İl Birinciliği Talas Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Talas Spor Salonu'nda 18-20 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda 15 kulüpten 146 erkek 52 kadın sporcu olmak üzere toplam 198 sporcu mücadele etti. Kıran kırana geçen müsabakalarda sporcular 26 Ocak - 05 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Wushu Türkiye Şampiyonası için tatamiye çıktılar. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalya ve kupaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Spor
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