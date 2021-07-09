Üye Girişi
Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu - Son Dakika

Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu

09.07.2021 11:51

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, hedeflerinin 1 milyon lisanslı sporcu olduğunu bildirdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, hedeflerinin 1 milyon lisanslı sporcu olduğunu bildirdi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında kurulan federasyonlarının çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Lisanslı sporcu sayısının 2006 yılında 10 binin altında olduğunu belirten Akyüz, "Antrenör sayılarımız çok azdı, belki yüzlerle ifade edilebilir ama bugün 5 binin üzerinde belgeli antrenörümüz ve 1000'e yakın kulüp var. 150 bin civarında da lisanslı sporcumuz var. Tabii bu sayı bizim hedeflediğimiz sayının çok altında. Hedefimiz en kısa zamanda 1 milyona çıkmak ki wushuda bu sayıya ulaşmak çok zor değil." diye konuştu.

Akyüz, tanıtıcı faaliyetler yaptıklarını ve wushunun Türkiye'de hızlı bir şekilde geliştiğini dile getirerek, "Wushuda bir markayız Türkiye olarak ve wushunun dünyada öncülüğünü yapıyoruz. Öyle ki bu sporun anavatanı olan Çin'de evlerimiz var. Orada çocuklarımıza hem normal eğitimlerini aldırtıyoruz hem de kurslara tabi tutup dünyanın en iyi hocalarıyla, şampiyonlarıyla antrenman yaptırıyoruz. Çok yönlü çalışıyoruz ve dünya üzerinde çok iyi bir lobimiz var. Tanınan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

"Wushu bir yaşam tarzı"

Wushunun olimpiyatlara alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Akyüz, "Wushu 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları programına ana branş olarak alındı. Bunun bir sonraki adımı yaz olimpiyatları." şeklinde konuştu.

Akyüz, wushunun dünyada hızla geliştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Wushu sadece bir spor değil, bir yaşam tarzı. Çok estetik, güzel bir spor. Çok ilgi çekiyor. Wushu'nun önü çok açık, böyle de olması lazım. Uyuşturucunun panzehiri spordur, bu bağımlılıkla mücadele etmenin en güzel yolu spor. En etkili sporların başında da wushu geliyor. Gerçekten wushu ile gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan kurtarabiliriz, kaliteli toplum oluşturabiliriz. Hastalıksız, sağlıklı, sorunsuz ve bunalımsız bir toplum oluşturabiliriz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonlara seyirci alınmadığını, sporcu, antrenör, hakem ve görevlilerin PCR testine göre akreditasyonlarının yapıldığını dile getiren Akyüz, üst seviyede tedbir alarak şampiyonaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Avrupa'da rakipsiziz"

Akyüz, Amerika'daki dünya şampiyonasının salgın nedeniyle ertelendiğini, 2 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını ve bu yılki en büyük faaliyetin bu olduğunu belirterek, Türkiye'de uluslararası şampiyonalar yapmayı planladıklarını kaydetti.

"Avrupa'da rakipsiziz." diyen Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa şampiyonluğunu başarı olarak kabul etmiyoruz. Dünya ikinciliği ve üçüncülüğünü de başarı olarak kabul etmiyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonları yetiştirmek ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu yıl Allah'ın izniyle Avrupa'da takım olarak şampiyon oluruz. Bundan sonraki hedeflerimiz dünya şampiyonalarında takım olarak şampiyonluklar. Ayrıca Dakar'da yapılacak Gençlik Olimpiyatları'nda da şampiyonluklar bekliyorum."

Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu
Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu
Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu
Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız 17:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız
2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 17:07 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti 16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti 16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü         
18:10
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı         
17:29
Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet         
17:16
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı         
16:56
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı         
16:47
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik         
15:27
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 19:09:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement