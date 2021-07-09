Wushu Kung Fu'da hedef 1 milyon lisanslı sporcu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, hedeflerinin 1 milyon lisanslı sporcu olduğunu bildirdi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında kurulan federasyonlarının çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Lisanslı sporcu sayısının 2006 yılında 10 binin altında olduğunu belirten Akyüz, "Antrenör sayılarımız çok azdı, belki yüzlerle ifade edilebilir ama bugün 5 binin üzerinde belgeli antrenörümüz ve 1000'e yakın kulüp var. 150 bin civarında da lisanslı sporcumuz var. Tabii bu sayı bizim hedeflediğimiz sayının çok altında. Hedefimiz en kısa zamanda 1 milyona çıkmak ki wushuda bu sayıya ulaşmak çok zor değil." diye konuştu.

Akyüz, tanıtıcı faaliyetler yaptıklarını ve wushunun Türkiye'de hızlı bir şekilde geliştiğini dile getirerek, "Wushuda bir markayız Türkiye olarak ve wushunun dünyada öncülüğünü yapıyoruz. Öyle ki bu sporun anavatanı olan Çin'de evlerimiz var. Orada çocuklarımıza hem normal eğitimlerini aldırtıyoruz hem de kurslara tabi tutup dünyanın en iyi hocalarıyla, şampiyonlarıyla antrenman yaptırıyoruz. Çok yönlü çalışıyoruz ve dünya üzerinde çok iyi bir lobimiz var. Tanınan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

"Wushu bir yaşam tarzı"

Wushunun olimpiyatlara alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Akyüz, "Wushu 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları programına ana branş olarak alındı. Bunun bir sonraki adımı yaz olimpiyatları." şeklinde konuştu.

Akyüz, wushunun dünyada hızla geliştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Wushu sadece bir spor değil, bir yaşam tarzı. Çok estetik, güzel bir spor. Çok ilgi çekiyor. Wushu'nun önü çok açık, böyle de olması lazım. Uyuşturucunun panzehiri spordur, bu bağımlılıkla mücadele etmenin en güzel yolu spor. En etkili sporların başında da wushu geliyor. Gerçekten wushu ile gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan kurtarabiliriz, kaliteli toplum oluşturabiliriz. Hastalıksız, sağlıklı, sorunsuz ve bunalımsız bir toplum oluşturabiliriz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonlara seyirci alınmadığını, sporcu, antrenör, hakem ve görevlilerin PCR testine göre akreditasyonlarının yapıldığını dile getiren Akyüz, üst seviyede tedbir alarak şampiyonaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Avrupa'da rakipsiziz"

Akyüz, Amerika'daki dünya şampiyonasının salgın nedeniyle ertelendiğini, 2 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını ve bu yılki en büyük faaliyetin bu olduğunu belirterek, Türkiye'de uluslararası şampiyonalar yapmayı planladıklarını kaydetti.

"Avrupa'da rakipsiziz." diyen Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa şampiyonluğunu başarı olarak kabul etmiyoruz. Dünya ikinciliği ve üçüncülüğünü de başarı olarak kabul etmiyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonları yetiştirmek ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu yıl Allah'ın izniyle Avrupa'da takım olarak şampiyon oluruz. Bundan sonraki hedeflerimiz dünya şampiyonalarında takım olarak şampiyonluklar. Ayrıca Dakar'da yapılacak Gençlik Olimpiyatları'nda da şampiyonluklar bekliyorum."